Ev almak isteyen yurttaş için yüzde 0.64 faizli konut kredisi avantajlı olmaktan çıktı

10 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

İç tüketimin canlandırılması için kamu bankaları aracılığıyla yurttaşın düşük faizli krediye boğulması, zamları da beraberinde getirdi. Fiyatlar artınca krediler de avantajlı olmaktan çıktı. Konut fiyatlarındaki zam yüzde 30’u buldu. İkinci el araç fiyatları en az yüzde 8.36 yükseldi. Bunda hem hijyen kaygılarının artmasıyla özel araçlara yönelim hem taşıt kredisinin avantaj yaratması etkili oldu. Mobilya fiyatlarında ise ağustosta yüzde 5-8 aralığında zam bekleniyor.

‘ŞİKÂYET EDİN’

Pandemi dolayısıyla duran ekonominin ve azalan tüketimin canlandırılması için kamu bankalarınca dört yeni düşük faizli kredi destek paketi devreye sokulmuştu. Konutta aylık faiz yüzde 0.64’e, taşıtta yüzde 0.49’a, tatil kredisinde ise yüzde 0.67’ye çekilmişti.

Kamu bankalarından aldığımız bilgiye göre, yurttaş en çok konut kredisine ilgi gösteriyor. Daha faiz oranları duyurulmadan konut fiyatlarında yüzde 10 zam yapıldığına dikkat çeken İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Haziran sonuna doğru bu zam oranları yüzde 30’u buldu” dedi. Bu zammın arz-talep dengesinden değil, tamamen suni bir fiyat artışı olduğunun altını çizen Aşa, “Krediler vatandaş için avantajlı olmaktan çıktı. Fiyatlar yükseldiği için çok kişi vazgeçti. 1-27 Haziran aralığında toplam kredili konut satışı 93 bin 704’te kaldı. Suni fiyat artışları olmasaydı bu satışlar 150 bine çıkardı” diye konuştu.

Aşa, yurttaşı şu sözlerle uyardı: “27 Mayıs’tan önceki ilanla, 27 Mayıs sonrası ilanda fiyat farkı varsa mutlaka bu iki ilanın çıktısını alıp Ticaret Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve üç kamu bankasının genel müdürlüklerine göndersinler. Bu firmalar için kredi çıkmayacaktır.”

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA FİYATLARI ARTACAK

Artan talebin etkisiyle ağustos itibarıyla beyaz eşyada yüzde 2.5-5, mobilyada ise yüzde 5-8 aralığında zam bekleniyor. Kamu bankalarınca başlatılan dört yeni kredi paketinden biri de mobilya, beyaz eşya, ev tekstil gibi sektörleri kapsayan “sosyal hayat destek paketi” idi.

Bu kapsamda yurttaşa asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vadeli, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile finansman sunuldu. Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Ali Yıldız, bu paketin etkisiyle haziran ayındaki beyaz eşya satışlarının önceki aya göre yüzde 30-40 arttığını söyledi. Mart, nisan, mayıs boyunca cirolarının yüzde 40 azaldığını belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı ise haziran ayı cirolarının, artan talebin etkisiyle 2019 Hazirana kıyasla yüzde 45 arttığını söyledi.

Balcı, 2020’nin ilk yarısındaki cirolarındaki artışın ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58’i bulduğunu kaydetti.