Ev arkadaşını öldüren zanlıyı sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ele verdi

12 Ocak 2021 Salı, 13:05

Olay, 29 Kasım 2020 Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre yaklaşık 8 ay boyunca ev arkadaşı olan Cüneyt B. (20) ve Feyyaz D. (24) arasında tartışma çıktı. Aldıkları alkolün etkisiyle aralarında tartışma çıktığı öğrenilen arkadaşlardan Feyyaz D., Cüneyt B.’yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

KAÇARKEN ÜZERİNDE BULUNAN MONTLA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek cinayete ilişkin titiz bir çalışma başlattı. Şüphelinin sosyal medya hesaplarını da incelmeye alan polis ekipleri zanlının olay anında kaçarken üzerinden bulunan montla paylaşımlar yaptığını tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şahsa yönelik takiplerini sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Feyyaz D.’yi 11 Ocak Pazartesi günü Arnavutköy’de saklandığı adreste yakaladı.

Zanlı Feyyaz D. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.