Ev arkadaşıyla birbirlerini bıçakladı, yardım istemek için sürünüp sokağa çıktı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:33

Olay, sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Gece saatlerinde birlikte alkol alan ev arkadaşları A.C. ve Azeri uyruklu Y.K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.C. ve Y.K., birbirlerini bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan A.C., sesini duyurabilmek için sürünerek sokağa çıktı. Yaklaşık 15 metre sürünen A.C., sokakta baygınlık geçirdi.

A.C.'yi fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. A.C. ve Y.K., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla farklı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.