Ev hapsi alan Boğaziçi öğrencilerine CHP'den ziyaret
CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında ev hapsi cezası alan öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Gökçen, “İktidar, demokratik yollarla görüşünü ifade eden gençlerden intikam alıyor. Bunu yaparken yargıyı bir araç olarak kullanıyor” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul il yöneticileriyle birlikte Boğaziçi Üniversitesi protestolarında ev hapsine alınan öğrencileri ziyaret etti. Tutuklanan öğrencilerin ailelerini de önceki gün ziyaret eden Gökçen, “Anayasal haklarını kullanan gençlere terörist muamelesi yapılarak sabaha karşı ev baskınları yapıldı. Aileler bize, kapı çalındığında açacak olmalarına rağmen evlerinin kapısının kırılmaya çalışıldığını ve ev araması sırasında yere yatırıldıklarını anlattı" dedi.
Üniversitede ve ülkede demokratikleşme isteyen ve bunu barışçıl bir şekilde yapan gençlerin hukuka aykırı olarak tutuklanıp ev hapsine alındığını belirten Gökçen'in açıklaması şöyle:
"Siyasetçiler öğrencileri teröristlikle suçlarken yargıda terör bağlantısına dair hiçbir eylem bulunamadığı için başka suçlar uyduruldu. Her üç gençten birinin işsiz olduğu, milyonlarca gencin eğitimde ve istihdamda olmadığı, üniversite yönetimlerinde öğrencilerin temsil edilmediği ve gençlerin ifade özgürlüğünün hiç olmadığı kadar engellendiği bir dönemde; gençlerin hayal dahi kuramadığı, geleceğini planlamakta zorlandığı ülkemizde iktidar, demokratik yollarla görüşünü ifade eden gençlerden intikam alıyor. Bunu yaparken yargıyı bir araç olarak kullanıyor. Ceza dahi alsalar muhtemelen cezaevine girmeyecek olan gençler tutuklanıyor; konutu terk etmeme tedbiri, bir tedbirin ötesinde cezaya dönüştürülüyorken tüm bu uygulamalara karşı demokrasiden yana olmaya, anayasal hakkını kullanan gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerin özgür olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz."
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