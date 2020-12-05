Ev sahipleri krizi fırsata çevirdi yüzde 50 zam yaptı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 09:30

Covid-19 nedeniyle Bodrum’da ciddi bir nüfus artışı gözlendi. 170 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 500 bine ulaştı. 2’nci konutları Bodrum’da olan yazlıkçılar ilçede kalmayı tercih ederken, büyük şehirlerden gelenler ise ev kiralayarak Bodrum’da yaşamaya başladı. Talep artınca Bodrum’da kiralık evlerin fiyatları 2 katına çıktı. 2+1 kiralık ev fiyatları 2 bin lira ila 5 bin liraya kadar yükseldi.

BODRUM’DA KİRALIK EV KALMADI

Bodrum’da emlakçılık yapan Musa Orman ise kiralarda ve satışlarda ciddi bir artış olduğunu belirterek normalde 1 evi 1 ay içerisinde zorla kiraya verdiklerini, pandemi sürecinde bu durumun 3 gün ila 1 haftaya kadar düştüğünü ifade ederek, “Pandemi koşullarından dolayı büyük şehirlerde yaşayanların kısıtlamalardan dolayı bahçeli evlere yönelmesi ve buralardaki arz ve talepten dolayı az ev olduğu içinde kiralamalara talepler artmaya başladı. Talep arttığı için de ve yer bulunmadığından fiyatlar da yükseliyor. Kiraların yükselmesi bu durumdan dolayıdır. Bölge bölge kiralar değişiyor. 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira gibi arasında 80 metrekarelik bir ev kiraya gidebiliyor. Pandemi sonrası aynı koşullardan dolayı insanların büyük şehirlerden kaçması sonucunda İstanbul’da bulduğu her şeyi Bodrum’da da bulabildiği için insanlar Bodrum’u daha fazla talep ediyor. Bu durum nedeniyle ev satışlarında çok büyük bir artış var. Bir evi 10 kişi soruyor, bizler bile yetişemiyoruz artık. Bodrum’a talep çok fazla oluyor. Bize gelen bir ev hemen kiraya veriliyor artık. Önceden daha çok beklerdi, şimdi hiç beklemiyor. Bodrum’da kiralık ev bulmak zordur ama şimdi daha da zorlaştı. Pandemi koşullarından dolayı insanlar 1 yıllığına da olsa gelelim ve temiz havada yaşayalım diyor bu da kiraları etkiliyor" dedi.

"EV SAHİPLERİ YÜZDE 50 ZAM YAPTILAR"

İlçede kiralık evlerde oturan binlerce kişi ise ev sahiplerinin yaptığı zamlardan mağdur olmaya başladı. TÜİK tarafından TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde 12,4 olarak belirlenmesine rağmen Bodrum’daki birçok ev sahibinin bu kira artışına uymayarak yüzde 30 ila yüzde 50 arasından kiralarına artış yapmaya başladığı öğrenildi. Kiracılar ise bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdı. 80 metrekare 2+1 bir evin kira fiyatı 2 bin liradan başlayarak 5 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.

SATILIK EV FİYATLARI 1 MİLYON LİRAYI BULDU

Çok fazla göç alan Bodrum’da satılık ve kiralık ev bulmanın zor olmaya başlaması ev satış fiyatlarını da vurmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 500 bin liraya satılan bir evin fiyatı 1 milyon liraya kadar artış gösterdi. Ev ve arsalara talebin artması inşaat sektörüne de yaradı. Bodrum’un birçok bölgesinde inşaatlar yeniden başladı.