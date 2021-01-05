'Ev ve eşya sahibi olmayacağım' demişti, Elon Musk üç evini daha sattı
Artık ev ve eşya sahibi olmayacağını duyuran dünyanın en zengin ikinci kişisi Elon Musk, Los Angeles Bel-Air’daki üç evini 40 milyon dolara sattı.
Tesla ve SpaceX Ceo'su Elon Musk, sosyal medya üzerinden Mayıs 2020’de yaptığı paylaşımda tüm eşyalarını satacağını ve artık ev sahibi olmayacağını açıkladı.
Bu paylaşımdan bir ay sonra Elon Musk, Los Angeles, Bel-Air’da bulunan malikanesini 29 milyon dolara sattı. Evin yeni sahibinin, oyun şirketi NetEase’in kurucusu ve CEO’su Çinli milyarder William Ding olduğu açıklandı.
17 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI
Musk, söz konusu evi 2012 yılında fon şirketi Canyon Capital Advisors’ın kurucu ortaklarından Mitchell Julis’ten, 17 milyon dolara satın almıştı. Elon Musk’ın aynı bölgede başka gayrimenkullerinin de bulunduğu kaydedildi.
Musk Ekim 2020’de Los Angeles, Bel-Air’da bulunan diğer evini 7 milyon dolara elden çıkardı.
6 YATAK ODASI 7 BANYOSU VAR
167 milyar dolarlık değer ile dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk son satışı ise yıl sonunda gerçekleştirdi.
Los Angeles’ın Bel-Air semtinde üç bitişik evi toplam 40,9 milyon dolara elden çıkaran Musk 2020’de toplam 76 milyon dolarlık gayrimenkul satışı gerçekleştirdi.
Musk’un sattığı üç evin en büyüğü 1.5 dönümlük arazi üzerinde kurulu ve 6 yatak odası 7 banyosu bulunuyor. 29.7 milyon dolara satılan bu evin dışında, yaklaşık 4 bin metrekarelik diğer ev 6.7 milyon dolara, 1960’lardan tek katlı en küçük ev ise 4.4 milyon dolara elden çıkarıldı.
Kaynak: Sözcü
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