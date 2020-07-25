Evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları bayramdan önce ödenecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri bayramdan önce yapılacak” açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramından önce yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5’i ila 9’u arasında ödendiğini hatırlatarak, “Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz’da ödemeleri yapacağız” dedi. Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz’da yapılacağını kaydetti.
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