Evde fenalaşan Berat, hastanede öldü

04 Eylül 2020 Cuma, 08:37

Olay, saat 03.00 sıralarında, 6003 Sokak'taki apartmanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Berat Polatoğlu, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle aniden fenalaştı. Yakınlarının çağırmasıyla eve sağlık ekibi geldi. Polatoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Berat Polatoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polatoğlu'nun cansız bedeni, şüpheli bulunan ölümü nedeniyle otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berat Polatoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.