Evde uyuşturucu üretimi için sera kurdu
İstanbul'da düzenlenen operasyonda sera haline getirdiği evde ürettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu ürettiği ve bunları satmaya hazırlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muhammet Ali K'yı gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada saksılar içerisinde 110 kök Hint
keneviri, 510 gram satışa hazır skunk, 14 şişe sentetik sıvı, 31 Hint keneviri
tohumu, 19 kilogram gübre, 1 hassas terazi, 5 ısıtıcılı ışık düzeneği, 11 LED
ışık düzeneği, 4 ısı dağıtım düzeneği, 1 vantilatör, 1 buhar makinesi, 1
termometre, 2 ısıtıcı ve 5 farklı seyyar elektrik tesisatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen
şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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