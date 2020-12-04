Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katladı

04 Aralık 2020 Cuma, 09:40

Evde yeni yıl kutlaması için hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ve bu mağazaların internet siteleri yoğun ilgi görüyor. En çok alınanlar ise yapay çam ağacı, Noel Baba kostümü ile sakalı.

FİYATLARDA GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ OLDU



Yeni yıl süslemesi satan mağaza işletmecisi Uğur Öztürk, pandemiden dolayı yılbaşını evde kutlayacakların hazırlıklara başladığını vurguladı. Yılbaşı için ev süslemesi fiyatları hakkında bilgi veren Öztürk, "Fiyatlarda geçen yıla göre artış oldu. Bu sene koronavirüs nedeniyle mecburen evde kutlama yapılıyor. En çok satılan Noel Baba şapkası geçen yıl 7-8 liraydı. Bu sene ise 15 lira oldu. Ağaçlar 100 liradan 150 liraya yükseldi. Çocuklar için Noel Baba kostümleri geçen sene 45 liraydı, bu sene ise 80 lira. Büyükler için kostüm fiyatı da arttı. Geçen sen kostüm 250 liraydı, bu sene 350 lira oldu. Fiyatı 150 liradan başlayan kostümler de var. Noel Baba sakalı en çok satılan ürünlerden. Geçen sene fiyatı 25 liraydı, bu sene 40 liradan satılıyor" diye konuştu.

YILBAŞI AĞACI CEP YAKIYOR

Evlerde yılbaşı süslemesi için yapay çam ağacına yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Öztürk, şunları söyledi:

"Yapay çam ağacı fiyatları geçen seneye göre yüzde 70 arttı. 150 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı geçen sene 150 liraydı bu sene 260 lira. 180 santimetre uzunluğundaki ağaç ise geçen sene 250 liraydı, bu sene 415 lira. 150 santimetre uzunluğundaki ağacımız almak isteyenler süslemesiyle 750 lirayı gözden çıkarıyor. Müşterimizin isteğine göre bu fiyat artabilir ya da azalabilir. 6 adet renkli top 25 lira, ağaç tepesi süslemesi için yıldız 50 lira, fiyonk 25 lira, renkli ışıklar tanesi 70 lira, ağaca asılan 4 adet çizme 30 lira, 12 adet çan 30 lira, içerisinde 30 adet ürün bulunan karışık süsleme gereçleri 124 liradan satılıyor."