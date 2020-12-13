Evin çatısına çıkan inek, vinçle indirildi
Aksaray’da kullanılmayan ve çökme riski olan evin çatısına çıkan inek, AFAD ekipleri tarafından vinçle indirildi. İneğin bahçe duvarından çatıya çıktığı değerlendirliyor.
Olay, saat 07.00 sıralarında Sağlık köyünde meydana geldi. Dursun Usluya‘a ait inek, ahırdan çıktıktan sonra boş arazide otladığı sırada kullanılmayan ve çökme riski olan evin çatısına çıktı. Durumu fark eden Uslu, hayvanı kendi imkanlarıyla indiremeyince AFAD'dan yardım istedi. AFAD, vinçle ineği bulunduğu yerden indirdi. İneğin çatıya bahçe duvarından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.
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