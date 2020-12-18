Evinde 26 kedi, 6 köpek, 2 sincap, kör bir baykuş bulunan kadın yakalandı
ABD'nin Connecticut eyaletinde evinde birçok ölü ve kötü durumda hayvan bulunan kadın yakalandı.
Görsel: Hamden Polisi
Hamden polisinin açıklamasına göre Donna Scirocco, hakkında çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle salı günü teslim oldu.
Independent Tükrçe'de yer alan habere göre, 59 yaşındaki kadına, hayvana eziyetten 6 suçlama yöneltildi. Kadın 5 bin dolarlık (yaklaşık 38 bin 500 TL) kefaletini ödeyerek çıktı ve 5 Şubat'ta mahkemede olması istendi.
Mahalledekilerin ağır bir koku ve her yerde gezinen farelerden şikayetçi olması üzerine hayvan koruma yetkilileri 26 Ekim'de aldıkları arama izniyle kadının evine gitmişti.
Polisler, aramada evde 26 kedi, 6 köpek, kafese tıkılmış iki sincap ve bir kör baykuş bulduklarını açıkladı.
Ekipler evde ayrıca iki büyük fare, iki ölü kedi ve bir ölü dağsıçanı bulunduğunu da belirtti.
Hayvan mezarlığına dönen evi sağlık yetkilileri mühürledi.
Yardıma muhtaç tüm hayvanlar tedavi için veterinere götürüldü. Bazısı kurtarılamazken, diğerkilerse de hayvan koruma barınaklarına gönderildi.
Yetkililer, Scirocco'nun hayvanları kötü koşullarda barındırdığını ve onlara şiddet uyguladığını öne sürüyor.
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