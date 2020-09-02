Evinde karantinada bulunan kadın ölü bulundu
Konya'da koronavirüs nedeniyle evinde karantinada bulunan Arife Zihinli (75) banyoda ölü bulundu.
Konya'da, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Topraklık Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda iddiaya göre apartmanın birinci katındaki dairede, yalnız yaşayan Arife Zihinli, koronavirüs nedeniyle 5 gün önce evinde karantinaya alındı. Dün akşam eve gelen oğlu, annesinin ilaç ve yemek ihtiyaçlarını giderip, evden ayrıldı. Bugün eve gelen yaşlı kadının gelini, kayınvalidesinin kapıyı açmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan itfaiye ekipleri Arife Zihinli'yi banyoda hareketsiz halde buldu.
Sağlık görevlileri, yapılan müdahale sonrası Zihinli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zihinli'nin yakınları polis ekiplerine verdikleri bilgide, yaşlı kadının koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olduğunu, en son, dün akşam ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bugünse kapıyı açmaması üzerine polise haber verdiklerini söyledikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Market sahibine 'bana tecavüz ettiğini söylerim' tehdidi
- Nagehan Bıyıklı'yı darp eden şüpheliler kamerada
- Özgür Özel'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
- İki grup birbirine girdi, kavga anı kameraya yansıdı
- İnce hakkında ihraç dilekçesi veren kişi konuştu
- Belediye binasında VIP doğum günü partisi!
- Anlı'nın programında kadınlara yönelik skandal sözler
- Tunceli'de köpek ile tilkinin dostluğu kameraya yansıdı
- İstanbul'da feci kaza! 4 araca çarptı