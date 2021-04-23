Evleri aranan emekli 5 amiral ile TESUD başkanı ifade verdi

23 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Montrö tartışmaları ve “cüppeli amiral” hakkında emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada evleri aranan ve ifadeye çağrılan 7 isimden 5’i dün, ifadelerini verdi. Hastanede tedavisi süren Işık Biren ise ifadeye gelmedi. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), “bildiriyi kınadılar” açıklamasını yalanladıktan sonra soruşturmaya dahil edilen Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan’a da açıklamada imzası bulunmamasına karşın “açıklamanın hazırlanma süreci, nereden ve kim aracılığı ile haberdar olduğu” gibi soruların yöneltildiği öğrenildi. Emekli amiraller yurtdışı yasağı konarak serbest bırakıldı.

Emekli amirallerin, Montrö tartışmaları ve “cüppeli amiral” hakkında 3 Nisan’da yaptıkları ortak açıklamaya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, 5 Nisan sabahı gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise “yaş durumları” nedeniyle ifadeye çağrılmıştı. 8 günlük gözaltının ardından tüm emekli amiraller, yurtdışına ve il dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Emekli amirallere, 14 Nisan’da elektronik kelepçe takılmaya başlanmış, 16 Nisan’da ise açıklamaya ilişkin soruşturma genişletilmiş ve emekli amiraller Ali Yüksel Önel, Işık Biren, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren ve Osman Metin Açımuz ile TESUD Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Çalışkan’ın evlerinde arama yapılmıştı. Bu isimler, ayrıca, ifadeye çağrılmıştı.

Önel, Kahyaoğlu, Güven, Tezeren, Açımuz ve Çalışkan, dün, emniyete giderek ifadelerini verdi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimlere, daha önce gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan 14 emekli amirale yöneltilen “açıklamanın hazırlanma süreci, yayımlanma saati, nereden ve kim aracılığı ile haberdar oldukları” gibi soruların sorulduğu belirtildi.

Açıklamada imzası olmayan Çalışkan’a da aynı soruların yöneltildiği öğrenildi. Ayrıca, TESUD’un yapmayı planladığı ancak amirallerin açıklamasının ardından yapmaktan vazgeçtiği açıklamanın da Çalışkan’a sorulduğu belirtilirken, “söz konusu açıklamaya ilişkin taslak metnin, daha önce gözaltına alınan amirallerden birinin telefonunda da yer almasının incelendiği ve Çalışkan ile bağlantı kurulmaya çalışıldığı” kaydedildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emekli amiraller Tezeren, Güven, Açımuz, Kahyaoğlu ve Yüksel ile TESUD Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Çalışkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren emekli amiraller ve Çalışkan serbest bırakıldı. Ancak savcılığın talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliği amiraller hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.