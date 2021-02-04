Evleri yanan Kozanlılar, sorunlarını anlattı

04 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

CHP Adana İl Kadın Kolları’nın, Kozan’da geçen yıl çıkan yangından etkilenen köylere yaptığı ziyaret, evleri yanan köy halkına verilen sözlerin tutulmadığını ortaya çıkardı.

Ziyaret sonrası izlenimlerini aktaran CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin, “Ailedeki kişi sayısını gözetmeksizin konteynır verilmiş ve iki kişiden fazlasının yaşamasına imkân yok. Su ihtiyacı Adana Büyükşehir Belediyesi’nin tankerleri ile sağlanıyor, elektrik çok az ailede var. Devletin sosyal ve adaletli bir kurum olduğuna dair inançlarını uzun zaman önce yitirmişler. Bölgede yaşayan köylüler de durumunu “Kar yağıyor. Mecbur soba deliği deldik. Cezası varmış. Neyse cezası kessinler” gibi sözlerle anlattı.

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli bölgesinde, 23 Ağustos 2020’de iki ayrı noktadan çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle civar köylere büyük zarar verdi. Yangında evlerini, bahçelerini, hayvanlarını kaybeden köylülere yardım sözleri verildi. Ancak CHP Adana İl Kadın Kolları’nın yangından etkilenen köylere yaptığı ziyaretler, verilen sözlerin tutulmadığını gösterdi.

“Evleri yandığı için mağdur olan köylülerden 45 kadarının hak sahipliği kabul edildi” diyen Tekin, “Onların da konutlarının hasar bedeli tespit edilip ödemesi yapılması gerekirken, tümüne aynı miktarda geri ödemeli kredi verileceği duyurusu yapılmış. Bu duyuru sonucu alınan başvuruların bir kısmına ise kredi çıkmamış. Oysaki evleri, arazileri, hayvanları yanıp mağdur olan köylünün beklentisi, idarenin hizmet kusuru sorumluluğu gereğince gerçek hasar bedellerinin peşinen ödenmesiydi” ifadelerini kullandı.

Yangının kadınları daha şiddetli etkilediğine dikkat çeken Tekin, “Kadınlar duygusal travma halinde. Yanan evleri bir bina olarak değil gözlerinin önünde küle dönüşen emekleri, anıları, çeyiz sandıkları, gençlikleri, olarak görüyorlar. Yine de hayata gayretle tutunuyorlar” dedi.

Ziyaret sırasında mağdur olan köylülerden biri, yaşadıklarını “Ben yıllarca çalıştım. Çobanlık ederdim. Ben satıyordum alanlar kazanıyordu, devletim kazanıyordu. Ama şimdi 38 yıllık emeğim gözlerimin önünde yandı ve devletim bana sahip çıkmıyor” sözleriyle anlattı.

Bir diğeri köylü ise “Kar yağıyor. Mecbur soba deliği deldik. Cezası varmış. Neyse cezası kessinler” ifadelerini kullandı. Bir başkası “3 kişilik yerde 5 kişi kalıyoruz. Bize ‘Yanmadığınıza şükredin’ diyorlar. Konteynırın tepesi akıyor” sözleriyle yakındı.