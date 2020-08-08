Evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi!

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor olmanın bile son derece üzücü olduğunu söyledi. Başkan Kurt, “Burada sorgulanması gereken, sözleşmeye taraf olup olmamak değil, sözleşmenin hala uygulanmıyor olmasıdır” dedi.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, nikâh töreni sırasında evlilik cüzdanı ile beraber İstanbul Sözleşmesi’ni de evlenen çiftlere veriyor. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu ve İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ ile kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadın kavramlarını tanımlanıyor.

Uluslararası hukukta kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konusunda bağlayıcılığa ve yaptırım gücüne sahip ilk sözleşme olması bakımından ayrı bir önemi ve kadınların yaşam güvencelerinden birisi olan İstanbul Sözleşmesi’ni, Odunpazarı Belediyesi bir kitapçık haline getirip, nikâh sırasında evlilik cüzdanı ile beraber, evlenen çiftlere veriyor.

HALK MERKEZİ VE GENÇLİK MERKEZİNE KATLEDİLEN KADINLARIN İSİMLERİ VERİLMİŞTİ

2014 yılından beri yürürlükte olan fakat yükümlülükleri gerektiği gibi yerine getirilmeyen İstanbul Sözleşmesi’ni daha geniş kitlelere duyurmayı hedefleyen Odunpazarı Belediyesi daha önce kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çekmek ve kadınlara destek olmak için çeşitli çalışmalara imza attı. Koronavirüs karantinasında şiddete uğrayan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Odunpazarı Belediyesi, açtığı Halk Merkezi ve Gençlik Merkezine katledilen kadınların isimlerini vermişti. Ceren Özdemir Gençlik Merkezi ve Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezlerinin açılışlarına aileleri de katılmıştı. Şiddetin önlenmesi için farkındalık yaratmayı amaçlayan Odunpazarı Belediyesi, bazı kesimler tarafından hedef alınan ve üzerinden yıpratma çalışmaları yapılan İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurgulamak için böyle bir çalışmaya imza atan ilk kuruluş oldu.

“TARTIŞIYOR OLMAK BİLE ÜZÜCÜ”

İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor olmanın bile son derece üzücü olduğunu ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Burada sorgulanması gereken, sözleşmeye taraf olup olmamak değil, sözleşmenin hala uygulanmıyor olmasıdır. İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam güvencesidir, kadın-erkek eşitliğini tam anlamıyla sağlayacak politikaların geliştirilmesi konusunda yol gösterir. Aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin ortadan kalktığı bir Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz. Tüm yurttaşlarımı bu hayati sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diye konuştu.