Evrenin yaşı 'bebeklik fotoğrafları' oluşturularak hesaplandı

19 Temmuz 2020 Pazar, 10:25

Astronomlar yüzyıllardır evrenin nasıl doğduğu üzerine araştırmalara imza atıyor. Henüz bu sorunun cevabını tam olarak veremesek de evrenin yaşını biliyoruz.



Uluslararası bir araştırma ekibi evrenin yaşını 'bebeklik fotoğrafları' oluşturularak hesaplandı.



Proje kapsamında 7 farklı ülkedeki 41 kurumdan araştırmacılar Şili’deki Atacama Kozmoloji Teleskopu’nun yaptığı gözlemleri kullandı. Ekip bebek evrenin en iyi görüntüsünü elde etmek için evrenin yaydığı en eski ışığı ölçtü.



Inverse'de yer alan habere göre, söz konusu araştırma ekibinin bulguları evrenin 13,8 milyar yıl öncesine dayandığını doğruluyor.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise 2016’da Wilkinson Mikrodalga Düzensizlik Sondası'dan elde ettiği verilere göre evrenin 13,77 milyar yaşında olduğunu tahmin etmişti.



Araştırmacılar bulgularını evrenin oluşumuna dair ileri çalışmalarda kullanmayı planlıyor.

Kaynak: NTV