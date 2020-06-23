Evrensel’e 45 gün ilan kesme cezası!

23 Haziran 2020 Salı, 10:30

Basın İlan Kurumu (BİK), Evrensel’de Ragıp Zarakolu’nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla yayımlanan yazısına, basın tarihine geçecek rekor ceza verdi.

Yazı nedeniyle Evrensel gazetesine ve internet sitesi "evrensel.net"e 45 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verildi. Karara itiraz edeceklerini söyleyen Evrensel Avukatı Devrim Avcı, “45 günlük ilan kesme cezası şimdiye kadar verilmiş en uzun ilan kesme cezası. İfade özgürlüğü kapsamında bir köşe yazarının kendi kanaati doğrultusunda yazdığı bir makaleye böyle bir ceza verilmesi hukuk ile açıklanabilir değil” dedi.

45 GÜNLÜK CEZA

BİK kararında “Söz konusu köşe yazısının içeriğinde rahmetli Adnan Menderes’in ihtilal neticesinde idamına atıfta bulunmak başlığında ve yazının sonunda benzer kaderden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçışının olmayacağını belirtmek suretiyle Cumhurbaşkanımızın insan haklarına dayalı demokratik ve hukuk devleti niteliğinin günümüzde de ortadan kalkabileceğini kastettiği yani bir diğer ifade ile darbe imasında bulunduğu anlaşıldığından” sonucu çıkarılarak haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığını iddia etti.

‘Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılamaz’. ‘Cumhuriyetin insan haklarına dayalı, demokratik…hukuk devleti niteliği… aleyhine yayın yapılamaz’ ve ‘Kişilere yönelik yayınlarda… iftira ve haksız isnat yapılamaz’ şeklindeki basın ahlak esasları hakkında 129 sayılı Genel Kurul Kararı’nın 1. maddesi ile bu maddenin (a) ve (ı) bentlerinin ihlal edildiğine hükmeden BİK, gazetemize 45 günlük rekor bir ilan kesme cezası verdi.

İTİRAZ EDİLECEK

Verilen cezaya ilişkin değerlendirme yapan evrensel avukatı Devrim Avcı, “Yazı darbeyi savunan değil, aksine eleştiren bir yazıdır. Yazarın kendisi de daha sonra yaptığı açıklamada darbelerden mağdur olmuş birisi olduğunu ve darbeyi savunmasının mümkün olamayacağını açıklamıştır. Biz de gönderdiğimiz ayrıntılı savunmada bunu anlattık. Bu konuda verilmiş kararlara atıf yaparak yazının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu anlattık. Ve sonuçta verilen 45 günlük ilan kesme cezası şimdiye kadar verilmiş en uzun ilan kesme cezası. İfade özgürlüğü kapsamında bir köşe yazarının kendi kanaati doğrultusunda yazdığı bir makaleye böyle bir ceza verilmesi hukuk ile açıklanabilir değil” dedi.

Evrensel’in uzun süredir bu tür cezalar ve daha pek çok uygulama ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Avcı, “Yani Basın İlan Kurumu için başvuru yapılıyor, ilan kesme cezası veriliyor, yetmiyor, savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Yetmiyor erişim engelli, tekzipti vs. Tüm bunlar artık gazetenin topyekün hasmane bir tutum ile karşı karşıya olduğunu düşündürtüyor. Tüm bunları düşününce ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kişilerin kanaat özgürlüğünün de artık bu ülkede tanınmadığının da açık bir ilanı olduğunu düşünüyoruz. Bu uygulamalara karşı tüm hukuki yollara da başvurumuzu yapacağız” diye konuştu.