Ey dijital ruh!

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:14

Gerçekte nedir teknoloji? Zaten var olan şeylerin keşfedilmesinden ibaret midir, yoksa buluşlar mı var eder onu? Ne yöne doğru ve nasıl bir hızla ilerliyor? Mevcut hızıyla zaman içinde insana üstün gelebilir mi? Dijital Ruh, bu sorular etrafında inşa ediliyor.

Yazar Edward Ashford Lee, Platon’un felsefesine kadar geri gidiyor, teknolojinin insanlar tarafından keşfedilen ‘Platonik idealler’den oluştuğu düşüncesi ile yaratıcı bir süreç olduğu düşüncesini karşı karşıya getiriyor.

Daha sonra insanlar ve makineler arasında aslında bir rekabet olmadığını, evrim sürecinden birlikte geçtiklerini iddia ediyor.

Bir yin ve yang dengesiyle teknoloji tarihinin en alt basamağından en üst basamağına tırmanarak okura bir teknoloji felsefesi açımlıyor.

Dijital Ruh - İnsan ve Teknoloji Arasındaki Yaratıcı Ortaklık / Edward Ashford Lee / Çevirenler: Avni Uysal, Gizem Uysal / Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) / 392 s.