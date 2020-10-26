Eylem Eğin, Muhlis Akarsu'nun türkülerini yorumladı

26 Ekim 2020 Pazartesi, 14:50

Türk Halk Müziği'nin genç ismi Eylem Eğin, Özdemir Plak etiketiyle çıkardığı yeni tekli çalışmasında, Sivas Madımak Otel'de ki katliamda hayatını kaybeden ünlü halk ozanı Muhlis Akarsu'nun Deli Deli adlı türküsünü yorumladı. Türküye, Yekta Özbilen'in yönetmenliğinde bir de klip çekti. Eylem Eğin "Amacım büyük üstat Muhlis Akarsu'nun bestelerini yeni jenerasyonla tanıştırıp, sevdirmek" dedi.

MÜZİK EĞİTİMİNİ ERDAL ERZİNCAN’DAN ALDI



Almanya doğumlu Eylem Eğin, tüm eğitimini Almanya’da tamamladı. Çocukken "Almanca'yı en iyi konuşan Türk çocuk" ve "Almanca En İyi Şiir Okuyan Türk Çocuk" seçildi. Müzik eğitimini Erdal Erzincan’dan aldı. İlk albümü Sen/Siz ile müzik dünyasına adım attı. 13 eserden oluşan albümde birbirinden değerli beste sahipleriyle ve müzisyenlerle çalışılmış ve ortaya EYLEMCE dediğimiz bir tarz ortaya çıktı. Albümde büyük ozan Mahsuni Şerif’ten de bir eser yer alıyor. SEN/SİZ; Türk Halk Müziği ezgilerinin farklı tınılarla buluştuğu Türkiye’nin etnik pop tarzındaki ilk albümlerindendir.