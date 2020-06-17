Eylemcilere ateş açıldı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

ABD’de siyah vatandaş George Flyod’un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesiyle patlak veren protestolar hız kesmezken eylemler saldırıların hedefi oldu. ABD basınına yansıyan haberlere göre New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde, bölgenin eski sömürge valisi İspanyol Juan Onate Salazar’ın heykelinin kaldırılması için düzenlenen protestoda, bir kişi “silahlı sivil milislerce” vurularak yaralandı. Polis, kendilerine “New Mexico Sivil Muhafızları” adını veren grubun üyelerinin gözaltına alındığını söyledi.

Atlanta’da ise Rayshard Brooks’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. DHA’nın haberine göre, bir kamyonetin camından sarkan silahlı bir saldırgan protestoculara ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Streisand’dan destek

Öte yandan dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı ve aktris Barbra Streisand, Floyd’un 6 yaşındaki kızı Gianna’ya Disney’de sahip olduğu hisselerini bağışladı.