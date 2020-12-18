Eymür Mahallesi'nin taşocağı isyanı

18 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Eymür Mahallesi halkı, Altınordu Belediyesi’nin taşocağı projesinin ÇED süresinde itiraz hakkını kullanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 701 imzalı dilekçe verdi.

Altınordu Belediyesi tarafından 63 yıllık bir proje olarak planlanan taşocağının mahallelerinin su kaynaklarını yok edeceğini belirten muhtar Ferhat Pala, “Taşocağı yapılmak istenen yerdeki su kaynaklarından toplam 210 hane yararlanıyor. Taşocağı mahallemizi yaşanamaz hale getirecek. ÇED dosyasında taşocağının 63 yıl devam edeceğini yazıyor. Yani mahallemizden göç etmek zorunda bırakacaklar bizi. Böyle bir projeyi yapmak değil, düşünmek bile akla mantığa sığmıyor” ifadelerini kullandı.