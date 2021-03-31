EYT'liler Meclis'te görülmemiş: Veriler yok

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:01

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, EYT’li yurttaşlarla ilgili TBMM’ye kaç kanun teklifi ve kaç soru önergesi verildiğini, bunları hangi partilerden, hangi milletvekillerinin verdiğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sordu. Tanrıkulu’nun soru önergesiyle cevabını aradığı bu soruları TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıt verdi. Bilgiç, “Başkanlığımızca kanun teklifleri, yazılı soru önergeleri, Meclis araştırma önergelerine ilişkin konu bazlı istatistik tutulmamaktadır” dedi.

Bilgiç EYT’lilerle ilgili bu soruya “konu bazlı istatistik tutulmadığını” savunurken başka bir soru önergesinde engellilerle ilgili veriyi TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamıştı. Şentop, Tanrıkulu’nun engellilerle ilgili kanun teklifi ve soru önergesi sayısı, bunları veren parti ve milletvekillerinin isimleriyle ilgili bilgi edinme talebine yazılı yanıt göndermişti



