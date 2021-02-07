Eyüp deplasmanda kazandı

07 Şubat 2021 Pazar, 16:36

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (x), Uğur Başdaş (x), Hüseyin Aycan (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (x) - Hasan Güleryüz (x), Sergen (x) (Dk.78 Taşkın), İlyas (x) (Dk.83 Ömer Faruk), Alper (x), Gökhan (x), Onur (x), Temel (x), Berk Ali (xx) (Dk.88 Alperen), Sadık Arda (x), Ömer (x) (Dk.84 Arda Suat)

EYÜPSPOR: Emrullah(xx) - Doğan (xx), Muhammed (xx) (Dk.90 Mikail), Onur (xx) (Dk.70 Sadık), Okan (xx) (Dk.90 Muharrem), Serdar (xx), Taşkın (xx), Bülent (xx), Taha (xx) (Dk.70 Görkem), Tarık (xx), Bekir (xx) (Dk.11 Timur)

GOLLER: Dk.37 Okan, Dk.76 Görkem (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Muhammed, Tarık, Doğan (Eyüpspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Eyüpspor’a 2-0 mağlup oldu.

22’nci dakikada Berk’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Alper’in vuruşunda top üst direğe çarparak ceza sahasına geri döndü.

27’nci dakikada Timur’un kullandığı korner vuruşunda topla ceza sahasında buluşan Tarık’ın vuruşunda kaleci Veysel topa müdahale etti. Bu müdahale ile top üst direğe çarparak ceza sahasına geri döndü.

37’nci dakikada Onur’un vuruşunda kaleci Veysel’den dönen topu takip eden Okan topu filelerle buluşturdu: 0-1

41’nci dakikada Bülent’in ortasında Taha’nın vuruşunda kaleci Veysel topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

69’ncu dakikada Taha’nın pasıyla topla buluşan Timur’un vuruşunda top kaleci Veysel’de kaldı.

72’nci dakikada Okan’ın kaleci Veysel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Veysel topu ceza sahasına çeldi. Veysel’den gelen topla buluşan Onur’un kaleci Veysel’in üzerinden yaptığı aşırtma vuruş sonucunda Karacabey Belediyespor futbolcusu Onur topu çizgi üzerinde son anda müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

73’nci dakikada Berk’in vuruşunda kaleci Emrullah topu kornere çeldi.

75’nci dakikada Serdar’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

76’ncı dakikada Görkem’in vuruşunda top ağlara gitti: 0-2

89’ncu dakikada Muhammed’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Mücadele sonucunda Eyüpspor, Karacabey Belediyespor‘u 2-0 mağlup etti.



