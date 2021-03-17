Ezgi Erol ve Alper Yazıcı'yı buluşturan düet: 'Özlüyorsan Hâlâ'
Londra’da yaşayan Türk müzisyen ve prodüktör Alper Yazıcı ile Ezgi Erol’un yeni düeti "Özlüyorsan Hâlâ", dinleyiciyle buluştu.
Londra’da yaşayan Türk müzisyen ve prodüktör Alper Yazıcı ve müzik çalışmalarının yanı sıra, dizi ve müzikallerde rol alan Ezgi Erol’un yeni şarkısı "Özlüyorsan Hâlâ", Londra merkezli Yuzy Production etiketiyle yayımlandı.
Şarkının animasyon klibi de şarkıyla birlikte aynı gün dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
İki müzisyeni ilk kez buluşturan ve Yazıcı ile Erol’un vokalleriyle hayat bulan şarkının söz, müzik, düzenleme ve mix mastering’i Yazıcı’ya ait. Trompette ise Vecihi Akın’ın imzası var.
"GURU VE ÖNYARGI İNSANLARI BİRBİRİNDEN KOPARIYOR"
Dostluklarının eskiye dayandığını, ama "Özlüyorsan Hâlâ" ile ilk kez birlikte şarkı söylemenin heyecanını yaşadıklarını belirten Yazıcı ve Erol, şarkının ortaya çıkış öyküsünü şöyle anlatıyor:
"İki sene önce şarkı ortaya çıktığında, bu çalışmayı mutlaka birlikte seslendirmeliyiz diye düşündük. 'Özlüyorsan Hâlâ', bizim için özel bir şarkı. İçinde yaşadığımız zamanın çılgınlığı yetmezmiş gibi; insanların sadece aşkta değil, gündelik hayatlarında da gurur ve önyargı gibi kodlamalarla birbirlerinden koptuklarını anlatıyor."
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