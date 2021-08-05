Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisine devam edebilecek mi?
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın paylaşımları TRT yönetimini rahatsız etti. Oyuncunun, diziye devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
TRT 1 ekranında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle hayran kitlesini bir hayli arttıran Ezgi Mola’nın yangın felaketi hakkında yaptığı paylaşımlar yüzünden TRT yönetimini kızdırdığı öne sürüldü.
'TRT HABER YALAN SÖYLÜYORMUŞ'
Marmaris Hisarönü'ndeki yangınlar henüz kontrol altına alınamamışken, TRT muhabirinin 'yangın tamamen durduruldu' açıklaması sosyal medyada tartışma yaratmıştı. TRT Haber'de üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Bir cümleyi kesip dolaşıma sokuyorlar. TRT Haber yalan söylüyormuş, yangını gizliyormuş gibi yapıyorlar" ifadeleri kullanıldı.
‘YAZIKLAR OLSUN’
TRT'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola ise sosyal medyada 'yangın tamamen durduruldu' diyen TRT Haber'e "Yazıklar olsun!" diyerek tepki gösterdi.
Snob Magazin’de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde TRT Genel Müdürlüğüne getirilen Mehmet Zahid Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hilal Kaplan Öğüt'ün Ezgi Mola'nın bu çıkışını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıkları öğrenildi.
Hilal Kaplan Öğüt, “Ezgi Mola’nın paylaşımı tamamen yalan. Bence de ‘yazıklar olsun’” diyerek Mola’ya sert çıktı.
YAKIN ZAMANDA BELLİ OLACAK
Masumlar Apartmanı, yeni sezonuyla Eylül ayında TRT 1'de olacak. Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndaki akıbeti ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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