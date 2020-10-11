Ezgi Mola'dan Hatay tepkisi: 'Adiler, kötüler, pislikler!'
Ünlü oyuncu Ezgi Mola Hatay'daki yangınlarla ilgili tepki göstererek, "Bir bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar!" ifadelerini kullandı.
Hatay ve Kahramanmaraş’ta yüzlerce kişiyi evsiz bırakan, tarım arazilerini kül eden, yaban hayatını bitiren eşzamanlı 25 yangınlara sosyal medya üzerinden büyük tepkiler yağdı.
Korkunç görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından son günlerde Masumlar Apartmanı dizisiyle dikkat çeken Ezgi Mola da tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.
Ezgi Mola, sosyal medya hesabından "Lanet olsun!!! Kendi başını yesin terör örgütün de! Bir bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar ! #hatayyaniyor
Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay’daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı , yoksa rant alanı mı olacak! “Nolcak zaten yandı , boş orası villa olsun, otel olsun” diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek!!!" notunu paylaştı.
Lanet olsun!!! Kendi başını yesin terör örgütün de ! Bi bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar ! #hatayyaniyor— ezgi mola (@ezgimola) October 10, 2020
Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay’daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı , yoksa rant alanı mı olacak! “Nolcak zaten yandı , boş orası villa olsun, otel olsun” diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek!!!— ezgi mola (@ezgimola) October 11, 2020
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