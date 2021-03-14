F1 ekiplerinden AlphaTauri, 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

14 Mart 2021 Pazar, 14:38

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni aracı ve yeni pilotlarıyla 2021 F1 Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Yeni aracı ilk gördüğü andan itibaren kendisini çok heyecanlandırdığını belirten takımın yeni pilotu Yuki Tsunoda, "Yeri aracımız gerçekten de çok iyi görünüyor. AlphaTauri aracının direksiyonunda olacağım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Yeni sezon için motivasyonunun çok yüksek olduğunu dile getiren Japon pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost da bana sürekli sürüşüme odaklanmamı ve serinkanlı davranmamı söylüyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma olabildiğince fazla puan getirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Yuki Tsunoda yeni sezon hedefleri için ise şunları söyledi: "Sezon öncesinde kendime büyük hedefler koymayı sevmiyorum. Yarış yarış ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu bir hedef olarak görmüyorum ama dediğim gibi takımıma getirebildiğim kadar çok puan getirmek istiyorum. Bununla birlikte bir podyum görürsem bu inanılmaz olur. Fakat şimdilik planım hızlıca takıma ve araca adapte olup elimden gelenin en iyisini yapmak."