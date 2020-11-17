F1'de alkol yasağını savunan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'un gece kulübündeki fotoğrafları ortaya çıktı

17 Kasım 2020 Salı, 08:16

İstanbul’da 9 yıl aradan sonra düzenlenen Formula 1 yarışı "şampanya" krizine neden oldu.

Mercedes Formula 1 takımının CEO’su Toto Wolff İstanbul’da koşulan ve takımın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton’ın kazandığı Türkiye Grand Prix’sinde, kutlamalar esnasında kendilerine gazoz verildiğini açıkladı.

Sosyal medyadaki eleştirilere tepki göstererek cevap veren Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da “Podyumda gazlı içecek meselesini de ‘rezalet’ olarak niteleyen bazı çevreler bilsin ki asıl rezil olan bu saçma yaklaşımdır. Formula 1 çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Malezya, BAE, Bahreyn… Aynı durum bu ülkelerde de oldu/oluyor” ifadelerini kullandı.

Jurnal'den Onur Dalar'ın haberine göre üniversite eğitimini yurtdışında tamamlayan İsmail Cesur'un alkollü gece kulüplerinde çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.



Cesur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle devam etmişti:

“Sadece F1 değil, birçok spor dalında şampanyalı kutlamalarda oldukça hassas davranılıyor. İnanç hassasiyeti had safhada oluyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Bayern Ribéry’nin, City Mahrez’in, geçen yıl da Liverpool Salah ve Mane’nin bu hassasiyetine önem vermişti. Bu durum yıllardır böyle. Olayın bir de alkollü içecek reklamı yasağı da söz konusu. Tüm dünyanın yıllardır yaşadığı ve artık aştığı bir olay bu.

Sen kalk yüz milyonlarca dolarlık organizasyonu getir, şehri tüm dünyaya farklı bir konseptle tanıt, harika bir yarış düzenle, 2 milyar izleyiciye ulaş, adamlar şişenin içindeki içeceğinin alkolsüz olduğuna takılsın. Neyse… Türkiye için çalışmaya devam.”

Bu açıklamaların ardından İsmail Cesur'un gece kulübünde fotoğraflarının ortaya çıkması sosyal medyada gündem yarattı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı fotoğraflara yorum yaparak Cesur'u "iki yüzlü" olmakla suçladı.

İşte o fotoğraflar: