Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!

15 Kasım 2020 Pazar, 22:51

Formula 1'de şampanya krizi yaşandı.

Intercity pistinin patronu Vural Ak'ın, "Ramazan'da formula olmaz" sözünden sonra, pazar günkü ödül töreninde kürsüye çıkan pilotlara geleneksel şampanya yerine gazoz ikram edildiği açıklandı.

Mercedes Formula 1 takımının CEO’su Toto Wolff İstanbul’da koşulan ve takımın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton’ın kazandığı Türkiye Grand Prix’sinde, kutlamalar esnasında kendilerine Sprite marka gazoz verildiğini söyledi.

Britanyalı pilotla birlikte podyumda bu başarıyı kutlayan Avusturyalı yatırımcı Wolff, daha sonra Sky Sports’a yaptığı açıklamada “Birlikte eve gideceğiz ve (kutlamada) az önce podyumda gördüğümüz Sprite’tan farklı şeyler olacak” dedi.

Bu tür kutlamalarda geleneksel olarak şampanya patlatılır.

'REZİL OLAN BU SAÇMA YAKLAŞIMDIR'

Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, ''Podyumda gazlı içecek meselesini de “rezalet” olarak niteleyen bazı çevreler bilsin ki asıl rezil olan bu saçma yaklaşımdır. Formula 1 çoğunluğu müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Malezya, BAE, Bahreyn... Aynı durum bu ülkelerde de oldu/oluyor. Sadece F1 değil, birçok spor dalında şampanyalı kutlamalarda oldukça hassas davranılıyor. İnanç hassasiyeti had safhada oluyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Bayern Ribéry’nin, City Mahrez’in, geçen yıl da Liverpool Salah ve Mane’nin bu hassasiyetine önem vermişti. Bu durum yıllardır böyle. Olayın bir de alkollü içecek reklamı yasağı da söz konusu. Tüm dünyanın yıllardır yaşadığı ve artık Aştığı bir olay bu'' ifadelerini kullandı.

Cesur, daha sonra yaptığı paylaşımda, ''Sen kalk yüzmilyonlarca dolarlık organizasyonu getir, şehri tüm dünyaya farklı bir konseptle tanıt, harika bir yarış düzenle, 2 milyar izleyiciye ulaş, adamlar şişenin içindeki içeceğinin alkolsüz olduğuna takılsın. Neyse... Türkiye için çalışmaya devam'' şeklinde açıklama yaptı.