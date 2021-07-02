Faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi: İstanbul’da IŞİD operasyonu
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, IŞİD'e yönelik yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulunan kişilerin İstanbul’da faaliyetlerine devam ettiğini belirledi.
Söz konusu şüphelilerin örgütsel faaliyetleri kapsamında IŞİD'e eleman temini ile sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde oldukları belirtilen yabancı uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu IŞİD üyelerinin yakalanması için dün sabah Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu’da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlılar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.
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