Fabrikadaki iftar yemeğinde 70 işçi zehirlendi
Osmaniye’de bir tekstil fabrikasında iftar yemeğinden yaklaşık 70 işçi zehirlendi. İftar yemeğini yaklaşık bin kişinin yediğini öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bulunan organize sanayide bir tekstil fabrikasında iftar yemeği sırasında 70 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı.
İftar yemeğini bin kişinin yediği öğrenildi.
Fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenen işçiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumu iyi olan kişiler de özel araçlarla hastaneye getirildi.
Şuana kadar 70 kişi hastanelere getirilirken sayının artabileceği öğrenildi.
Çevre illerden sağlık ekiplerinin de Osmaniye’ye desteğe geldiği belirtildi.
Video Haberler
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi
- Prof. Dr. Ceyhan'dan İstanbul için önemli açıklama
- İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
- Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu
- Erdoğan kararı damadı için imzaladı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı