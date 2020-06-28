Facebook boykotu Zuckerberg'i tahtından etti: Artık dünyanın en zengin üçüncü kişisi değil

28 Haziran 2020 Pazar, 17:39

Dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından biri olan Facebook'un hisseleri, dünyanın en çok reklam veren şirketlerinden biri olan Unilever'in 'Facebook boykotu'na katılmasıyla birlikte Cuma günü % 8.3 oranında değer kaybetti. Unilever, bu yıl boyunca Facebook’a yatırım yapmayacağını açıkladı.

YENİ ÜÇÜNCÜ 'LOUIS VUITTON'

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, hisse senedi fiyatlarındaki düşüş Facebook’un piyasa değerinde 56 milyar dolar kayba yol açtı, Zuckerberg'in net servet değeri ise 82.3 milyar dolara düştü. Facebook CEO'su Zuckerberg bu durumda, Jeff Bezos ve Bill Gates'in ardından sahip olduğu dünyanın en zengin üçüncü kişisi ünvanını, Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault'a kaptırırken, dördüncü sıraya geriledi.

YALAN HABER, NEFRET SÖYLEMİ

Verizon Communications ve Hershey gibi güçlü şirketler Facebook'u, yayılan yalan haberleri ve nefret söylemini engelleyemediği gerekçesiyle boykot ederek sosyal medya reklam yatırımlarını durdurduklarını açıklamıştı. Coca-Cola da tüm sosyal medya platformlarındaki ücretli reklamları en az 30 gün içinde durduracağını açıkladı.