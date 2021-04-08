Facebook, Clubhouse'ı da kopyaladı: Hotline
Facebook, Hotline adını verdiği Clubhouse benzeri bir uygulamayı kullanıcı testine açtı.
Sosyal medya devi Facebook, yeni çıkan trendleri platformuna kopyalamasıyla biliniyor. Şirketin son olarak kopyaladığı ürün ise pandeminin popüler uygulamalarından Clubhouse.
Sadece iOS'ta bulunan ve davetle girilebilen Clubhouse'ı kullanmak isteyen binlerce kişi bulunuyor. Teknoloji şirketleri de buradaki talebe karşılık veriyor. Facebook, Hotline için kullanıcı testlerine başlandığını duyurdu.
NTV'nin aktardığına göre, web tabanlı çalışan Hotline, Clubhouse'dan farklı olarak soru cevap ve görüntülü konuşma özelliklerine de sahip. Kullanımı ise Clubhouse ya da Twitter Spaces'le benzer.
Yayıncılar görüntülü ya da sesli sohbet açabilecek. Dinleyiciler sorularını metin olarak yazacak ve sorusu onaylanan kullanıcı canlı yayına alınacak. Ayrıca kullanıcıların Twitter hesaplarıyla Facebook'un Hotline servisine üye olabielceği belirtildi.
Video Haberler
- Polis baskınına rağmen okeye devam ettiler
- O görüntüleri paylaştı! AKP'ye çok sert tepki
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
En Çok Okunan Haberler
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Çin'den Yavaş ve Akşener için yeni açıklama
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- AKP'li vekilin isyanına CHP'liler de destek verdi
- AA'da deprem: Yeni isimde 'Fuat Avni' ayrıntısı