Facebook'tan kripto para kararı: Yıl sonunda hayata geçirilecek
ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, bu yıl sonunda 'Diem' ismini verdiği projeyle kripto para piyasasına girecek.
ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, kripto para piyasasına gireceğini açıkladı.
CNBC'ye açıklamalarda bulunan bir kaynak, 'Diem' ismi verilen projenin yıl sonunda hayata geçirileceğini açıkladı.
Kripto paranın üretimi ve dağıtımı konusunda ise, Swiss Diem Association isimli kuruluşun sorumlu olacağı belirtildi.
Diem'in deneme aşamasında her bir stablecoin ABD dolarına eşitlenecek. Diem'in ayrıca, müşterilere para transferi veya satın alma konularında da imkan sunacağı öğrenildi.
Öte yandan Facebook, geçen sene 'Libra' isimli bir projesini daha duyurmuştu ancak hükümetler ve para otoritelerinden gelen eleştiriler netincesinde proje 'rafa kalkmıştı'.
Diem'in ise, Libra'nın başarısızlığının ardından Facebook'un 'yeni isimle' yola devam etmesi anlamına geliyor.
Libra'nın yaşadığı başarısızlıkta, şirketle ilgili ortaya çıkan güvenlik endişeleri de büyük pay sahibi.
Şirket CEO’su Ran Goldi de, CNBC'ye yaptığı açıklamada Diem Association'un bazı büyük değişiklikler yaparak 'sofistike bir blokzincir' haline dönüştüğünü ve bu değişikliklerle düzenleyicilerin sorularına cevap vermeye çalışıldığını söyledi.
Libra'nın yeniden markalaştırılmasıyla oluşturulan Diem, Visa ile Mastercard gibi destekçilerin çekilmelerinin ardından şirket liderliğinde de çeşitli değişiklikler yapmıştı.
Diem'in baş ekonomisti Christian Catalini de, geçen ay yaptığı açıklamada şirketin ödeme lisansıyla ilgili olarak İsviçreli düzenleyicilerle görüştüğünü ve denemenin bu yıl başlayabilmesi için başarıyla tamamlanması gerektiğini söylemişti.
Kaynak: Sputnik
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