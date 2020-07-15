Facebook müzik klipleri yayınlamaya başlayacak

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:51

webtekno.com'da yer alan habere göre, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, YouTube’un klip videolarının paylaşımı konusundaki tekelini yıkmak için harekete geçmiş durumda. Artık kullanıcılar en sevdiği şarkıcıların kliplerini YouTube yerine Facebook Watch’ta izleyebilecek.

Mevcut lisans hakları, sanatçıların şarkı kliplerini tam uzunlukta Facebook’a yüklemesini yasaklıyor. Facebook ise kliplerin platformda tam uzunlukta yer alması için geçtiğimiz yılın sonlarında müzik endüstrisinin devleri Universal Music Group, Sony Music Entertainment and Warner Music Group ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Mevcut lisans hakları, kliplerin tam uzunlukta Facebook'ta yayınlanmasını engellediğinden sanatçılar, kliplerden ilgi çekici kesitleri Facebook’ta paylaşıp YouTube videosuna bağlantı vermek zorunda kalıyorlardı.

Facebook tarafından aktarılan yeni bilgilere göre ise bu durum, önümüzdeki ay tamamen değişecek. Şirket, lisans sorunları yaşanmadan sanatçıların kliplerini platforma yüklemesini mümkün kılacak. Bu, Facebook’un YouTube ile yeni bir rekabet daha başlattığının da bir göstergesi olacak.

Sosyal medya devi, Facebok Watch ile YouTube’a zaten meydan okumuştu ancak YouTube’un içerik üretici havuzu ve içerik çeşitliliği, Facebook’un video paylaşım alanındaki ilerlemesini kısıtlıyordu. Dünya çapında milyarlarca izlenen müzik kliplerinin Facebook’ta paylaşılması, bu durumu Facebook’un lehine değiştirebilir.