Facebook, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattı
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de yapılacak 3 Kasım seçimleri öncesi, Rusya bağlantılı hesapları kapattığını açıkladı. Kapamaya gerekçe olarak hesapların provokatif olması gösterildi.
Facebook Inc. şirketine ait kurumsal internet sayfasından yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karşı kullanabileceği 350 civarında potansiyel provokatif hesabın kapatıldığı belirtildi.
Rusya'nın askeri ve istihbarat teşkilatları ile bağlantılı olduğu belirtilen üç ayrı dezenformasyon ağının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Moskova'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin merkezinde yer alan internet hesaplarının tamamının çökertilmesinin hedeflendiği vurgulandı.
Açıklamada, söz konusu hesaplara, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak seçimlerdeki tercihleri etkilemek, oylamanın ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulatmak ve seçim sonuçlarını tartışmaya açmak amacıyla kullanabileceği endişesiyle müdahale edildiği belirtildi.
Facebook'un Rusya kökenli provokatif hesapları kapatması, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından konu ile ilgili uyarıda bulunmasından iki gün sonra gerçekleşti.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da seçimlerin hemen ardından, Amerikan oylama sistemleri ile ilgili dezenformasyonun en üst safhada olabileceği konusunda bir uyarı yayımlamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı