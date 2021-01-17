Facebook, silah aksesuarları tanıtan reklamları yasakladı
Sosyal medya devi Facebook, 20 Ocak günü ABD'deki başkanlık değişimine 'hazırlık' olarak silah aksesuarları tanıtan reklamları yasakladı. Şirket, kullanıcılarının Beyaz Saray ve kongre binası etrafında etkinlik oluşturmalarına da izin vermeyecek.
Webtekno'da yer alan habere göre, sosyal medya devi Facebook, paylaştığı yeni blog yazısında başkan değişiminin yaşanacağı gün için alacağı bir önlemi açıklayarak, silah aksesuarlarını ve koruyucu ekipmanları tanıtan reklamları en erken 22 Ocak tarihine kadar geçici olarak yasakladığını duyurdu.
Facebook, yaptığı açıklamada "Silah, cephane ve susturucu gibi silah aksesuarlarını gibi zaten yasaklıyoruz. Ancak şimdi ABD'de silah kasaları, yelekler ve tabanca kılıfları gibi aksesuarların reklamlarını da yasaklayacağız" ifadesine yer verdi. Facebook'un bu yasaklaması kendisine yapılan bir eleştirinin hemen ardından geldi.
Facebook, 6 Ocak tarihinde yapılan kongre baskınını destekleyen ve organize eden paylaşımlara izin verdiği için eleştirilmişti. İlk olarak BuzzFeed News tarafından aktarılan habere göre zırh ve tabanca kılıfı gibi askeri teçhizat reklamları, ölümcül baskın hakkında şiddet çağrıları içeren Facebook ve Instagram gönderilerinin hemen yanında yayınlanıyordu.
Cuma günü bir grup ABD senatörü, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup yazdı. Senatörler, bu mektupta şirketi "özellikle ölümcül operasyonlarda ve silahlı çatışmada kullanılmak üzere tasarlanmış olan ürünlerin reklamlarını kalıcı olarak yasaklayan bir politika geliştirme ve uygulamaya" çağırdı.
Yaşanan olayların ardından Facebook, ülkenin başkentinde 20 Ocak veya daha öncesi bir tarihte daha fazla şiddet olabileceğine dair endişeler sürerken politikalarını katılaştırdı. Reklam yasaklarının yanı sıra kullanıcıların Beyaz Saray ve kongre binası etrafında etkinlikler oluşturmalarını da yasakladı.
En Çok Okunan Haberler
- İbo Şov'a katılan isimlere eleştiri yağdı
- Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
- AKP iletişim politikası
- Bahçeli seçim sistemi arıyor
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- İbo Şov'a katılan isimlere eleştiri yağdı
- Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
- AKP iletişim politikası
- Bahçeli seçim sistemi arıyor