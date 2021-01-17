Facebook, silah aksesuarları tanıtan reklamları yasakladı

17 Ocak 2021 Pazar, 12:21

Webtekno'da yer alan habere göre, sosyal medya devi Facebook, paylaştığı yeni blog yazısında başkan değişiminin yaşanacağı gün için alacağı bir önlemi açıklayarak, silah aksesuarlarını ve koruyucu ekipmanları tanıtan reklamları en erken 22 Ocak tarihine kadar geçici olarak yasakladığını duyurdu.

Facebook, yaptığı açıklamada "Silah, cephane ve susturucu gibi silah aksesuarlarını gibi zaten yasaklıyoruz. Ancak şimdi ABD'de silah kasaları, yelekler ve tabanca kılıfları gibi aksesuarların reklamlarını da yasaklayacağız" ifadesine yer verdi. Facebook'un bu yasaklaması kendisine yapılan bir eleştirinin hemen ardından geldi.

Facebook, 6 Ocak tarihinde yapılan kongre baskınını destekleyen ve organize eden paylaşımlara izin verdiği için eleştirilmişti. İlk olarak BuzzFeed News tarafından aktarılan habere göre zırh ve tabanca kılıfı gibi askeri teçhizat reklamları, ölümcül baskın hakkında şiddet çağrıları içeren Facebook ve Instagram gönderilerinin hemen yanında yayınlanıyordu.

Cuma günü bir grup ABD senatörü, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup yazdı. Senatörler, bu mektupta şirketi "özellikle ölümcül operasyonlarda ve silahlı çatışmada kullanılmak üzere tasarlanmış olan ürünlerin reklamlarını kalıcı olarak yasaklayan bir politika geliştirme ve uygulamaya" çağırdı.

Yaşanan olayların ardından Facebook, ülkenin başkentinde 20 Ocak veya daha öncesi bir tarihte daha fazla şiddet olabileceğine dair endişeler sürerken politikalarını katılaştırdı. Reklam yasaklarının yanı sıra kullanıcıların Beyaz Saray ve kongre binası etrafında etkinlikler oluşturmalarını da yasakladı.