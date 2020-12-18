Facebook ve Apple arasında 'gizlilik' tartışması

18 Aralık 2020 Cuma, 09:47

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın sahibi olan Facebook, uygulama için yeni bir güncelleme yayınlayacağını ve bu sürümle birlikte gizlilik politikalarında da değişiklikler yapacağını açıklamıştı. Şirketin keyaptığı açıklamalarda kullanıcılara kurallara uymaya zorunlu tutacağı da belirtilen WhatsApp'ın sahibi Facebook, daha sonrasında Apple'ı gizlilik gereksinimleri nedeniyle protesto etti.

Webtekno'da yer alan habere göre, Apple, geçtiğimiz haftalarda App Store'un gizlilik politikalarında bazı değişiklikler yapmıştı. Bu değişiklikler, mağazada yayınlanan tüm uygulamaların kullanıcılara karşı daha açık ve net olmasını adeta zorunlu tutuyordu. Geliştiricileri hangi kullanıcı verilerinin toplandığını, bunların nasıl ve nerede kullanılacağını açıklamak zorunda bırakan Apple'a Facebook tarafından suçlama yapıldı.

"APPLE'IN YENİ GİZLİLİK POLİTİKASI HAKSIZ REKABET YARATIYOR!"

Facebook, önce WhatsApp üzerinden bu sorunlarını dile getirse de daha sonra kendi sosyal medya gücünü kullanarak çeşitli reklamlar ve bildiriler yayınladı. Yayınlanan bildirilere göz atıldığında Facebook'un amacının küçük işletmeleri savunmak ve haksız rekabeti önlemek olduğu görülüyordu. Adı skandallara karışmış olan Facebook'un böyle bir çıkış yapması kimileri tarafından mantıklı görülmese de aslında şirketin haklı sebepleri de var gibi.

Facebook'un açıklamalarına göre App Store üzerinden indirilmesi gereken tüm uygulamalar için geçerli olan bu gereksinimler iMessage gibi sonradan indirilmeye ihtiyaç duyulmayan uygulamalarda geçerli değildi. Yani Facebook'a göre Apple, başka uygulamaların kullanıcılara karşı çok net olmasını isterken kendi uygulamasını bu olaya dahil etmiyordu. Facebook, "Apple, App Store üzerindeki kontrolünü kullanarak küçük işletmeler ve geliştiricileri de zarara sokuyor ve haksız rekabet yaratıyor. Onlar bunun gizlilik hakkında olduğunu söylüyor ancak asıl amaç kar etmek" açıklamasını yaptı.

"KENDİMİZİ DEĞİL, KULLANICILARIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Facebook, yaptığı açıklamalarda küçük işletmelerin yanında olduklarını belirtmişti. Apple'dan ise Facebook'a karşı adeta tokat gibi bir cevap geldi: Kullanıcılarımızın yanındayız. Apple sözcüsü, "Kullanıcılar hangi verilerinin ne zaman toplandığını ve diğer uygulamalar ile internet sitelerine paylaşılıp paylaşılmadığını bilme yetkisine sahip olmalı. Bunun yanı sıra kullanıcılar, kişisel verilerini paylaşıp paylaşmama hakkına da sahip olmalı" açıklamalarında bulunarak yalnızca kullanıcılarını düşündüklerini belirtti.

Bunun yanı sıra Apple, açıklamalarında Facebook'a karşı iğneleyici bazı sözlerde de bulundu. Şirket, "iOS 14'te yaptığımız bu yenilik, Facebook'un kullanıcı verilerini takip etme, toplama ve hedeflenmiş reklamlar gösterme gibi faaliyetlerini engellemesini gerektirmiyor. Yapılması gereken tek şey, bunun seçeneğinin kullanıcıya verilmesi" açıklamasında bulundu.