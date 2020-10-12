Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor

12 Ekim 2020 Pazartesi, 18:37

Facebook’tan bugün yapılan açıklamada, Holokost'u reddeden veya yalanlayan herhangi bir içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini duyurdu.

Öte yandan Facebook’un, soykırımı inkar eden anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıları, doğru bilgilere yönlendireceği ifade edildi.