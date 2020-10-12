Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor

Facebook, ‘nefret söylemi’ poliçesini güncelliyor. Sosyal medya ağının Holokost’u (Yahudi soykırımı) inkar eden ya da yalanlayan gönderileri yasaklayacağı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2020 Pazartesi, 18:37
Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor
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Facebook’tan bugün yapılan açıklamada, Holokost'u reddeden veya yalanlayan herhangi bir içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini duyurdu.

Öte yandan Facebook’un, soykırımı inkar eden anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıları, doğru bilgilere yönlendireceği ifade edildi.


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