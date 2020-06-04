Facebook yeni özelliğini duyurdu

04 Haziran 2020 Perşembe, 18:57

Uzun yıllardır hayatımızın içerisinde yer alan Facebook bazı kullanıcılar tarafından neredeyse yayınlandığı günden beri kullanılıyor. Uzun süredir kullanılan hesaplarda bazı kullanıcılar şimdi geçmişlerine baktıklarında rahatsız olabilecekleri pek çok paylaşım olduğunu söylüyor. Kullanıcılar eski ya da artık memnun kalmadıkları içerikleri silmek için profillerinde ya da Hareketler Dökümü’nde vakit alan işlemler gerçekleştirmek durumundaydı. Ancak açıklanan yeni bir duyuruyla kullanıcılar eski ya da artık hoşlarına gitmeyen paylaşımları Facebook’un sunduğu yeni bir araçla silebilecekler. Artık toplu bir şekilde silinebilecek olan paylaşımlar bazı kullanıcıları oldukça memnun edeceğe benziyor.

'HAREKETLERİ YÖNET'

Facebook’un eski ya da artık istenmeyen paylaşımları silecek olan özelliği “Hareketleri Yönet” ismiyle anılıyor. Facebook ‘un Hareketleri Yönet özelliği sayesinde kullanıcılar, eski paylaşımlarını, fotoğraflarını veya videolarını toplu bir şekilde silebiliyor. İçerik türüne veya tarihe göre filtreleme yapan özellik toplu silme işlemini gerçekleştiriyor. Fotoğraflar noktasında, etiketlenen kişilere göre de filtreleme yapılabiliyor. Bu şekilde artık görüşülmeyen kişileri ya da eski sevgililerini kullanıcılar rahatlıkla profillerinden kaldırabiliyor.

FACEBOOK ARŞİV İLE KULLANICILAR İÇERİKLERİNİ İSTEDİKLERİ ZAMAN GİZLEYEBİLİYOR

Toplu bir şekilde geçmişi silmeye yarayan Hareketleri Yönet özelliği aynı zamanda silme işleminden pişman olacak kullanıcıları da düşünerek geliştirilmiş. Kullanıcılar toplu bir şekilde sildikleri paylaşımlara 30 gün içinde tekrar profillerine ekleyebiliyor. 30 günün sonrasında ise söz konusu paylaşımlara ulaşılamıyor.

Facebook kullanıcıları yaptıkları paylaşımları silmek yerine arşive göndererek de profillerinde yer almamasını sağlayabiliyor. Facebook ‘un arşiv özelliği sayesinde içerikler yeniden canlandırılana dek sadece profil sahipleri tarafından erişime açık oluyor.

Facebook’un yeni özellikleri, profillerini temizlemek ve yorulmak istemeyen kullanıcılar için oldukça yararlı olacak gibi duruyor. Bunun dışında Facebook, ilerleyen zamanlarda da benzer nitelikte işlevsel olabilecek özellikler için de çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Facebook ‘un geçmişi toplu silme özelliği Hareketleri Yönet şu an için uygulamanın mobil sürümünde kullanıcılara açılmış durumda. Kullanıcılar Hareketler Dökümü üzerinden söz konusu özelliği kullanabilecekler. Facebook’un önümüzdeki dönemde aynı özelliği masaüstü sürümüne de getirmesi bekleniyor.





Kaynak: Tekno Safari