Facebook'a mağaza özelliği geliyor

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:20

Çevrimiçi alışverişi Instagram’ın bir parçası haline getirmeyi başaran Facebook, şimdi de ana uygulamasına alışveriş özelliği eklemeyi planlıyor. Bugün itibarıyla ABD’de yeni bir test programı başlatan Facebook, mobil uygulamasına Mağaza sekmesi eklemiş durumda.

Bildiğiniz gibi Facebook, Instagram’a eklediği Mağaza özelliği ile kullanıcıların ürünleri görüntülemesini, satın almasını ya da daha sonradan satın almak üzere kaydetmesini mümkün kılıyor. Söz konusu test ile birlikte bu özellikler, Facebook’un ana uygulamasına da eklenmiş olacak.

Resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Facebook topluluğuna özel bir alışveriş deneyimi sunmak istediklerini belirten Facebook, buna rağmen Facebook Mağaza’da temelde Instagram’ın alışveriş özelliği ile benzer imkanlar sunuyor.

Henüz test aşamasında olan Facebook mağazada kullanıcılar; Messenger, WhatsApp ya da Instagram DM üzerinden satıcılarla iletişim kurabilecekler. Dolayısı ile Facebook, satıcılar ile alıcılar arasında aktif bir iletişim sağlamış olacak.

Facebook, bir yandan ana uygulamasında mağaza özelliğini test etmeye başlarken bir yandan da Instagram’daki alışveriş özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Instagram’daki satıcıların ödeme işlemlerini yine Instagram uygulaması üzerinden tamamlamasını mümkün kılan Instagram Checkout özelliği, yakında ABD’deki gerekli yasal koşulları karşılayan tüm satıcılar tarafından kullanılabilecek. Özelliğin Türkiye’deki satıcılar tarafından kullanılabilirliği hakkında ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: webtekno.com