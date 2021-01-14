Facebook'tan çalışanlarına 'Trump taraftarları' uyarısı: 'Logolu giysiler giymeyin'

14 Ocak 2021 Perşembe, 12:39

Facebook yönetimi, Donald Trump'ın hesabının askıya alınmasının ardından çalışanlarına, fiziksel saldırı tehdidinden korunmaları amacıyla şirket logosu bulunan giysiler giymemeleri yönünde uyarıda bulundu.

The Telegraph'ın aktardığına göre, Facebook’un dahili mesajlaşma sisteminde paylaşılan bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

"Son olayların ışığında ve dikkatli davranmak adına, küresel güvenlik şu anda herkesi Facebook markalı ürünleri giymekten veya üzerlerinde bulundurmaktan kaçınmaya teşvik ediyor."

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Trump'ın ABD Kongre Binası'nda ölümcül bir saldırı ile sonuçlanan protestoları teşvik etmesinden sonra, geçtiğimiz hafta Trump ve ailesinin hesaplarını "süresiz olarak" askıya alma kararı aldı. Twitter da ayrıca şiddeti kışkırttığı için Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı.

TRUMP TARAFTARLARINDAN BOYKOT ÇAĞRISI

Parler, Gab ve thedonald.win gibi Trump destekçileri arasında popüler hale gelen sosyal ağlar ve forumlar, Trump'ı "susturdukları" için Twitter ve Facebook'u boykot etme çağrılarında bulundu.

Google ve Apple, sosyal ağın kullanıcılarının içeriğini denetleyememesi nedeniyle Parler'ı uygulama mağazalarında yasakladıkları için de eleştirildi.