Facebook'un gizli bir elit tabaka oluşturduğu ortaya çıktı
Popüler sosyal medya uygulaması Facebook'un, milyonlarca VIP'nin standart içerik denetleme kurallarından muaf tutulduğu "XCheck" adlı seçkin bir kullanıcı katmanının varlığını gizlice sürdürdüğü öğrenildi. Söz konusu özel kullanıcı katmanının 2020'de yaklaşık 5 milyon 800 bin kullanıcısının olduğu öğrenildi.
Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya
platformlarından Facebook’un, sporcular ve politikacılar dahil milyonlarca
VIP'nin sosyal ağ devinin standart içerik denetleme kurallarından muaf
tutulduğu "XCheck" adlı seçkin bir kullanıcı katmanının varlığını
gizlice sürdürdüğü ortaya çıktı.
Independent Türkçe’de yer alan ve Wall Street Journal'ın
yeni gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, normalde porno ve yanlış bilgi
olarak sınıflandırılacak içeriğe sahip gönderiler milyonlarca kullanıcıya
ulaşmış.
BAŞLANGIÇTA KONTROL YÖNTEMİ OLARAK GELİŞTİRİLMİŞ
Facebook’a sitenin kamuoyunca tanınan kullanıcılarına
ilişkin içerik denetleme kararlarında daha çok hoşgörü gösterme imkanı sağlayan
ve “çapraz kontrol” anlamına gelen XCheck politikası, başlangıçta kalite kontrol
önlemi olarak geliştirilmiş.
Journal'ın incelediği kurum içi belgelere göre bu sistem,
gönderileri kuralları ihlal ettiğinde genellikle normal Facebook
kullanıcılarına kıyasla siteden çok az tepki alan veya hiçbir yaptırıma maruz
kalmayan milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.
Örneğin futbol yıldızı Neymar 2019'da, kendisini cinsel
istismar ile suçlayan bir kadının çıplak fotoğraflarını içeren ve normalde
silinecek olan paylaşımlar yapmıştı.
Ancak Paris Saint-Germain forveti XCheck listesinde yer
aldığından Facebook moderatörleri gönderiyi bir günden uzun bir süre sonra
kaldırabilmiş ve fotoğrafları 50 milyondan fazla kişi görmüştü. Ayrıca
gazetenin açıkladığı belgelere göre, sitenin bu tür içerikler yayımlayan
profilleri devre dışı bırakma konusundaki standart "tek ihlal"
politikasının aksine, vaka "yönetime" iletildikten sonra Neymar'ın
hesabının aktif kaldığı görülüyor.
(Neymar, cinsel istismar iddiasını reddetti ve aleyhinde
hiçbir dava açılmadı.)
YANLIŞ BİLGİLER DE YER ALIYOR
Etkili XCheck kullanıcılarının diğer gönderileri arasında
Hillary Clinton ve tıp bilimi hakkında yanlış bilgiler de yer alıyor.
Facebook araştırmacıları 2019 tarihli bir notta şirketi
"azaltacak süreç ve kaynaklara sahip olmasına karşın kullanıcıları bilerek
yanlış bilgilere maruz bırakmakla" suçluyor.
Aynı yıl Facebook'tan yapılan bir iç inceleme elit kullanıcı
statüsünü eleştirmiş ve bu uygulamayı "kamuoyunda savunulamaz" büyük
bir "güven ihlali" olarak nitelendirmiş.
İncelemede, "Aslında halka yaptığımızı söylediğimiz
şeyi yapmıyoruz" deniyor.
“Topluluğumuzun geri kalanının aksine, bu kişiler herhangi
bir yaptırım olmaksızın standartlarımızı ihlal edebiliyor.”
Muhbir korumasına başvuran bir kişinin, Journal'ın
araştırmasında da incelenen bazı kurum içi belgeleri, mali dolandırıcılıkları
inceleyen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na teslim ettiği
belirtiliyor.
Sosyal ağ sitesi içerik uygulamalarını savundu ve Journal'a,
XCheck programının öğelerinin ortadan kaldırılmakta olduğunu söyledi.
Bir Facebook sözcüsü, söz konusu politikanın "önemli
bir nedenle tasarlandığını" yazdı:
“Daha fazla anlayış gerektirebilecek içeriğe
politikalarımızı tutarlı biçimde uygulayabileceğimiz ek bir adım yaratmak.”
“Bu kurum için belgelerin çoğu, en önemli şu noktayı örtbas
eden bir anlatım yaratmak için bir araya getirilmiş süresi geçmiş bilgilerden
oluşuyor: Facebook, çapraz kontrolle ilgili sorunları bizatihi tespit etti ve
bunları çözmek için çalışıyor.”
2020'de ise yaklaşık 5 milyon 800 bin XCheck kullanıcısının olduğu öğrenildi.
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