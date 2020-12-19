Facebook'un zihin okuma planları internete sızdı
Facebook'un çalışanlarıyla düzenlediği özel toplantının ses kayıtları ele geçirildi. Kayıtta, Facebook'un baş teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer'un bir sinir alıcısı sayesinde düşüncelerin, yazı yazmak ya da video oyununda sanal bir nesneyi tutmak gibi bilgisayar komutlarına nasıl çevrileceğini açıkladığı sözleri ortaya çıktı.
Facebook, salı günü çalışanlarıyla düzenlediği özel toplantıda, zihin okuma cihazını satışa sunmaya dair gizli planları ve cihazın nasıl çalışacağı hakkında daha fazla ayrıntı açıkladı.
BuzzFeed News'in ele geçirdiği toplantı ses kaydında, Facebook'un baş teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer, bir sinir alıcısı sayesinde düşüncelerin, yazı yazmak ya da video oyununda sanal bir nesneyi tutmak gibi bilgisayar komutlarına nasıl çevrileceğini açıkladı.
Schroepfer, "Hepimiz geleceği görme ayrıcalığına sahibiz çünkü onu yaratıyoruz" dedi.
Schroepfer ayrıca, böyle bir ürünü piyasaya sürmeden önce gizlilik gibi konular söz konusu olduğunda firmanın kamu nezdindeki algısının da gözetilmesi gerektiğini söyledi.
Güven ve büyümeye devam etme hakkımızı kazanmak için sorumluluk alarak gelişmeliyiz. Bunu kesinlikle doğru yoldan yapmalıyız ki dünyanın dört bir yanından herkes tüm bu harika teknolojileri... olumsuz taraflarını deneyimlemeden kullanabilsin.
Teknoloji devinin sinirlerle ilgili bir cihaz üzerinde çalıştığına dair söylentiler birkaç yıldır dolaşsa da cihazın şekline dair çok az ayrıntı gün yüzüne çıkmıştı.
Geçen yıl Facebook, CTRL-Labs adında, sinirsel arayüz alanında çalışan girişimi, 1 milyar dolar (yaklaşık 7 milyar 800 milyon TL) civarında bir anlaşmayla satın almıştı. Facebook'un artırılmış gerçeklik bölümünün başındaki Andrew Bosworth, o zamanki açıklamasında anlaşmanın "yaratıcı yeni olanaklar sağlayacağını" ve "bağlantı şeklimizi değiştireceğini" söylemişti.
ABD merkezli girişim, devrin gerçekleştiği dönemde fiziksel hareketlerden sinirsel aktiviteyi ölçerek bilgisayar komutlarına çevirebileceğini iddia ettiği yüksek teknoloji bileklik üzerinde çalışıyordu.
FARKLI BİR BEYİN-BİLGİSAYAR ARAYÜZÜNÜN AYRINTILARINI AÇIKLAMIŞTI
2019'un başlarında Facebook, düşünceleri okumak için bileklik yerine kulaklık kullanan farklı bir beyin-bilgisayar arayüzünün ayrıntılarını açıklamıştı.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Nature Communications'da yayımlanan bir makalede Facebook araştırmacıları, kulaklığın söylenenleri anında metne dönüştürmek için beyin aktivitesini çözebilen bir algoritma kullandığını belirtmişti.
Cerrahi işleme gerek duyulmadan takılabilen cihaz, daha o dönemde halihazırda bir takım kelime ve deyimleri tanıyabiliyordu.
Araştırmayla aynı zamanda yayımlanan bir blog gönderisinde Facebook şunları yazmıştı:
Günümüz akıllı telefonlarındaki tüm bilgi, eğlence ve yazılımların eller tamamen serbestken, anında erişilebilir olduğu bir dünya hayal edin.
Salı günkü personel toplantısında yöneticiler, kullanıcıların Facebook sayfalarındaki haber makalelerini özetleyen bir yardımcı yapay zeka aracını da açıkladı.
Adını "çok uzun, okumadım" kelimelerinin kısaltmasından alan TLDR aracı, uzun makaleleri maddeler halinde kısaltarak haber yayıncılarını değerli internet trafiğinden potansiyel olarak mahrum bırakacak.
Facebook, The Independent'ın konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.
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