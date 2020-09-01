Fadik Sevin Atasoy'a Boulder Fringe Festivali'nden ödül
Fadik Sevin Atasoy, Boulder Fringe Festivali'nde "En İyi Drama Sineması Yapımı" ödülünü kazandı. Festival Başkanı David Ortalano da Atasoy’un drama filminin festival seyircisi tarafından en beğenilen yapım olduğunu açıkladı.
Bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen Colorado’daki Boulder Fringe Festivali’nde 13 Ağustos’ta gösterime başlayan ve Fadik Sevin Atasoy’un yazarı, oyuncusu ve yönetmeni olduğu "MUSE 90401- Bir Esin Perisi" ile "En İyi Drama Sineması Yapımı" ödülünü kazandı.
Festival başkanı David Ortalano, kadın yönetmenlere dünyada çok ihtiyaç olduğunu vurgulayarak ilk yönetmenliğinde ödül kazanan Fadik Sevin Atasoy’un drama filminin kendi içinde özgün bir tür olarak yaratıldığını ve festival izleyicisi tarafından en beğenilen yapım olduğunu açıkladı.
Atasoy ödülün ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak, "Kan ,Ter ve Go¨zyas¸ı diye seslenir MUSE eserin kalbinde. Aslında her eser yaratıcısı inkar etse de ister istemez otobiyografiktir. Nice duygu nice deneyim yas¸attın bana MUSE ama bu son yas¸attıgˆın o¨du¨l her s¸eye degˆdi. Ve nice gu¨zel insan kattın bu yolculugˆunda bana. ABD Boulder Fringe Festivali’nde ‘En I·yi Drama Sineması Yapım’ o¨du¨lu¨nu¨ alan tu¨m ekip arkadas¸larımı yu¨rekten kutluyorum; Bu bas¸arı hepimizin" ifadelerini kullandı.
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