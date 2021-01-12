'Fahrettin Altun haberinden ifade vermeyi' haber yapmak suç sayıldı

12 Ocak 2021 Salı, 16:38

Polat, BİK’in gazetelerine kesti cezalara dikkat çekmek için yazılı açıklama yaptı. Polat, gazeteye 18 Eylül 2019 tarihinde BİK’in ilan durdurma cezası verdiğini ve itirazlarının reddedildiğini belirterek, “O tarihten bu yana Evrensel resmi ilan alamıyor. Ancak ilan alamadığı halde, geçtiğimiz yıl farklı haber ve yazılar gerekçe gösterilerek Basın İlan Kurumu tarafından Evrensel’e toplam 65 gün ilan kesme cezası verildi” dedi.

Polat gazetelerine gelen son cezanın Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun’un İstanbul’daki villası hakkında haber yapan Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının ifadeye çağrılmasıyla ilgili olduğunu kaydederek, şunları aktardı:

“Haber nedeniyle, BİK tarafından Evrensel’e 3 gün ilan kesme cezası daha verildi. Haberde, Cumhuriyet Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık’ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıktırılmasına dair haberleri nedeniyle ifade verdikleri belirtiliyor. Haber bu.”

‘ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMASINA DA 5 GÜNLÜK CEZA VERİLMİŞTİ’

“BİK, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Avukatı Sezgin Tunç’un şikayeti üzerine bu haberin Basın Ahlak Esasları’na aykırılık teşkil ettiğine karar vermiş. BİK, daha önce de, gazetemizde ‘CHP’li Özel’den Altun’a izinsiz inşaat tepkisi’ başlığıyla yayımlanan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki ikametinin yanındaki vakıf arazisine işlem yapmasına tepki göstermesinin yer aldığı haber nedeniyle Evrensel’e de 5 günlük ilan kesme cezası vermişti.”

‘ALTUN KIZACAK DİYE...’

“Son karar da Basın İlan Kurumu’nun Basın Ahlak Esasları ile gazeteciliğin evrensel ilkeleri arasında açık ara bir fark olduğunu gösteriyor. Soralım: Gazetecilerin Fahrettin Altun ile ilgili haber nedeniyle ifadeye çağrılmamış mıdır? Çağrılmıştır. Peki, bu bir haber değil midir? Öyledir. Ve gazeteciliğin ahlaki gerekleri, basın meslek ilkeleri bu haberin yayımlanmasını gerektirir. Asıl, Fahrettin Altun kızacak ve BİK de size ceza verecek diye haberi halının altına süpürürseniz halkın haber alma hakkına ihanet etmiş olursunuz. “

‘YUH ARTIK’ DEDİRTEN CEZA’

“Evrensel bunu yapmaz, yapamaz. Bu, Evrensel’in varlık koşullarına aykırıdır. ‘Yuh artık!’ dedirten bu ceza karşısında gerekli dava süreçlerini işleteceğimizi belirtirken, Evrensel’in halkın haber alma hakkından asla taviz vermeyeceğini bir keza daha belirtiyoruz.”