Fahrettin Altun hakaretlerinde isim vermedi; AA geçtiği haberde belirtti

19 Mart 2021 Cuma, 21:41

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Twitter'dan paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıt verdi.

BAHÇELİ'YE 'KÜÇÜK DİKTATÖR' TEPKİSİ

Özel, İzmir’in Selçuk ilçesine yaptığı ziyaret sırasındaki açıklamalarını içeren bir video paylaştı. CHP'li Özel özetle şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Bahçeli, bugün konuştuğu sırada bütün muhalefet partilerine hakaret etti. Bize de ‘beşinci kol faaliyeti’ demiş. Recep Tayyip Erdoğan’la iki ayrı kişiler ama tek prompterları var. Prompterların kablosu saraya bağlı.

Erdoğan bir faşist diktatörün, Franco’nun ‘beşinci kol’ ifadesini kullanarak bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etmişti. Bu arkadaş da (Bahçeli) diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır, küçük diktatördür. Partisinde diktatördür, Türkiye’de de bir diktatörün koltuk değneğidir."

ALTUN'DAN HAKARETLER

Özgür Özel'e yine Twitter'dan cevap veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise çok sert ifadeler kullandı. Altun, "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır" dedi.

Altun tweetinde isim vermedi ancak Anadolu Ajansı konuya ilişkin haberinde, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki" başlığını kullandı.