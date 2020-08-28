Fahrettin Altun’dan 30 Ağustos açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 30 Ağustos kutlamaları hakkında, “Aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgını gerekçesiyle geniş katılımlı kutlamaları sınırlandırılan 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında açıklama yaptı. Altun, “Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir” dedi.
Kişisel Twitter hesabından konu hakkında açıklama yapan Altun, şunları yazdı:
“Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir.
Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.
Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir.”
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