Fahrettin Altun'dan 'Bildiri' tepkisi: Haddinizi bilin
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili açıklama yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi: "Haddinizi bilin"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5'inci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.
'NE HAKLA PARMAK SALLIYORSUNUZ'
Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Altun, "Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek" açıklamasında bulundu.
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